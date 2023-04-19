СМИ сообщили о взрывах на территории Украины

Украинская пресса сообщает о серии взрывов на территории страны. По данным издания Страна.ua, они произошли в городе Днепр. Также другие издания сообщают об ударах в Харьковской области, Сумской области, Киеве и Белой Церкви. Официально властями Украины эта информация не подтверждается.

По данным официального ресурса для оповещения граждан, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Также власти Киевской области сообщают о работе ПВО.

По некоторым неофициальным данным, это может быть падение обломков спутника NASA, который вошел в атмосферу Земли над территорией Украины.

Очевидцы выкладывают в соцсети видео с яркими вспышками в небе над Украиной.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по военным объектам ВСУ не поступало.