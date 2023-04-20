Программе Пятого канала «День Ангела» исполнилось десять лет

Десять лет программе, в которой сбываются мечты! Еженедельно героями «Дня ангела» на Пятом канале становятся воспитанники детских домов. Главная задача проекта — показать, что каждый каждый ребенок имеет право не только на исполнение заветного желания, но и на любовь родителей.

За 383 выпуска семьи обрели 369 мальчишек и девчонок. И это — только начало. Корреспондент «Известий» Максим Облендер в этом убедился.

В русском поле, или на танковом полигоне, или высоко над землей в голубом вертолете. Каждый день рождения должен запомниться.

У Даши много увлечений: она любит петь, слушать музыку, обожает готовить. Но свой праздник пожелала начать необычно. В каждой программе «День ангела» непременно сбываются мечты одного маленького мальчика или девочки. Например, такая — проехать как настоящая принцесса на лошади.

— Даша, как впечатления?

— Очень классно! Мне нравится!

— Что самое сложное в управлении лошадью?

— Наверное, первым делом понять, что ты лошади друг, а дальше идет легко все.

Но ее главное желание — найти любящую семью, точно так же как это получилось у других героев программы «День Ангела».

«На сегодняшний день у нас вышло в эфир 383 выпуска и в семьи устроено уже 369 героев и братьев, сестер этих героев. На самом деле, очень хороший результат», — заметила генеральный продюсер передачи Марина Фоменко.

Каждый успех — огромный труд команды проекта: продюсеров и ведущих, монтажеров и операторов. Не просто снять и выдать в эфир, а пережить каждую историю ребенка, как свою личную.

«Я провожу время с ребенком в детском доме, после детского дома у меня есть неделя, мы общаемся в социальных сетях, потом мы проводим время на празднике», — поделилась режиссер и ведущая программы «День Ангела» Ксения Носикова.

«Мы не рефлексируем. Мы заняты делом. Потому что за десять лет мы привыкли к тому, что у нашего дела есть результат», — добавил ведущий программы «День Ангела» Максим Брызгалин.

Все это невозможно без отважных родителей! В Нижегородскую область отправились сразу пятеро ребят в семью, где уже были дети. Страшно? Конечно! Они все переживали и боялись.

«Как же попросить покушать, то, что я голодна, как это все сказать? Страшно было всем говорить. Обсуждали все наедине и рассуждали хотим мы тут остаться или нет», — делится бывшая героиня передачи Виктория Круглова.

А это Петрозаводск, где на серьезный шаг решилась еще одна семья, приняв в 2017-м трех ребят — Ваню, Настю и Алену.

«Честно скажу я одна сначала посмотрела и когда я предложила Алексею просто посмотреть видео, он тоже не сразу же согласился, но на следующее утро, когда я проснулась, оказалось он 50 раз прокрутил видео этой программы и сказал, мы едем», — рассказывают приемные родители Алексей и Анна.

Они вспоминают съемки, как волновались перед камерой, как рисовали песком, как ходили в батутный центр. И мечтали чтобы их заметили. Сейчас у них новые мечты. У Алены, например, окончить колледж. Этот День Ангела она встречает вместе с семьей.

В финале программы свои свечки на торте задувает и 12-летняя Даша. В подарок, как и хотела — новые кеды.

И конечно, все догадываются, что она загадала в свой день Ангела. Остается пожелать, желание вот-вот исполнится. Благодаря команде проекта, который тоже отмечает свой десятый день рождения.

«Команде „День Ангела“ я желаю любви, счастья, здоровья и хорошего настроения», — рассказала Алена Нестратик.

«Я вообще просто вам благодарен еще за то, что вы мне подарили семью и дарите другим детям ее тоже», — добавил другой участник передачи Мирослав Куткин.