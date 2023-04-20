«Большая заразность»: подвид коронавируса «арктур» может обходить иммунитет

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Попова: подвид COVID-19 «арктур» может обходить сформировавшийся иммунитет

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Christian Ohde; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Случаи заболевания уже выявили в России. Какие симптомы у мутации?

Новый подвариант коронавирусной инфекции «арктур» может обойти образовавшийся иммунитет. Всего в России выявлено четыре случая заражения им. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочего визита в Саратов.

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», — сказала глава федеральной службы.

Попова объяснила, что российские исследователи продолжают изучать подвид коронавируса. Как заявили зарубежные эксперты, имеющийся иммунитет, способный быстро противостоять заболеванию, уже не так силен перед очередной мутацией.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что инфекция проходит в виде привычной ОРВИ. Большинство пациентов не нуждаются в госпитализации. При этом есть вероятность, что в конце мая произойдет подъем заболеваемости из-за обнаружения нового подвида инфекции.

Известно, что «арктур» является еще одной мутацией «омикрона», который больше всего встречается в Индии. По словам Поповой, там почти 90% больных COVID-19 инфицированы им.

Ранее 5-tv.ru сообщил главную опасность нового птичьего гриппа H3N8.

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