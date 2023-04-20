«Меня можно хотеть»: блогер с инвалидностью Лили Ло рассказала о личной жизни

Бьюти-блогер Лили Ло призналась, что долгое время считала, что ее никто никогда не сможет полюбить.

В социальных сетях можно встретить большое количество бьюти-блогеров, которые разбираются в продуктах и услугах индустрии красоты. Однако самой необычной является Лили Ло — 27-летняя девушка из Набережных Челнов с синдромом Олбрайта.

В интервью изданию «Страсти» девушка рассказала, что долгое время считала, что ее никто никогда не сможет полюбить и принять такой, какая она есть. Она жила с мыслью, что вокруг полно красивых и здоровых девушек, а она останется одна.

Но все изменилось, когда девушка встретила своего любимого. Общаться молодые люди начали в интернете, и девушка долгое время боялась, что он просто смеется над ней.

«Даже в тот день, когда мы впервые с ним встретились, я думала, что он прикалывается. И когда писал мне о том, что я классная, тоже думала, что он прикалывается. А оказалось, что нет», — рассказала блогер.

Фото: Instagram* / lililo__official

Девушка изначально не скрывала, что она инвалид, на ее странице были фотографии в коляске. Спустя время, парень написал ей, что она нравится ему и пожелал увидеться. Оказалось, что молодой человек тоже очень нервничал перед встречей, он боялся, что произведет негативное впечатление.

Первое свидание прошло замечательно. Так, в общении, встречах и разговорах пролетели четыре месяца. Ей неважно, что будет дальше, блогер решила не заглядывать далеко. Но благодаря молодому человеку у нее появилась вера в себя.

«Он разрушил стереотип в моей голове, что меня невозможно полюбить. Меня можно любить. Ко мне можно испытывать чувства. Меня можно хотеть», — поделилась откровенным девушка.

Впрочем, не все истории отношений заканчиваются хорошо. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему исполнителя роли Полежайкина из «Папиных дочек», актера Михаила Казакова бросила жена.

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