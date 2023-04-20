Участник нападения на псковских десантников в Чечне получил 23 года колонии
Член банды Басаева и Хаттаба ранее уже был судим.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru
Члена банды Басаева и Хаттаба по кличке Палач признали виновным в нападении на псковских десантников. Преступление совершено в 2000 году, тогда погибли 84 российских военных.
Как подчеркнули в ФСБ России и Следственном комитете, продолжается розыск всех участников нападения, ведь здесь не может быть срока давности.
Махди Магомедов уже отбывал срок за другие преступления. По совокупности суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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