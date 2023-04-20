Участник нападения на псковских десантников в Чечне получил 23 года колонии

Члена банды Басаева и Хаттаба по кличке Палач признали виновным в нападении на псковских десантников. Преступление совершено в 2000 году, тогда погибли 84 российских военных.

Как подчеркнули в ФСБ России и Следственном комитете, продолжается розыск всех участников нападения, ведь здесь не может быть срока давности.

Махди Магомедов уже отбывал срок за другие преступления. По совокупности суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима.