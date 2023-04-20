Гонка за сенсацией: немецкое СМИ опубликовало ненастоящее интервью с Шумахером
Die Aktuelle опубликовало созданное нейросетью интервью с Шумахером
Фото, видео: www.globallookpress.com / firo Sportphoto; 5-tv.ru
Этичность данного решения вызвала вопросы у публики. При этом семья легендарного спортсмена на это еще пока не отреагировала.
В европейской прессе разгорелся скандал в связи с первым за десять лет интервью легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Спортсмен перестал появляться на публике после тяжелейшей травмы.
Сенсационная статья в немецком еженедельнике Die Aktuelle оказалась сгенерирована нейросетями. Интервью преподнесли как настоящую сенсацию и лишь в финале отметили, что за пилота «Формулы 1» ответы давал искусственный интеллект.
Семья Шумахера еще не комментировала случившееся, но этичность такого подхода уже вызвала жаркие споры.
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