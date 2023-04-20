Гонка за сенсацией: немецкое СМИ опубликовало ненастоящее интервью с Шумахером

Этичность данного решения вызвала вопросы у публики. При этом семья легендарного спортсмена на это еще пока не отреагировала.

В европейской прессе разгорелся скандал в связи с первым за десять лет интервью легендарного гонщика Михаэля Шумахера. Спортсмен перестал появляться на публике после тяжелейшей травмы.

Сенсационная статья в немецком еженедельнике Die Aktuelle оказалась сгенерирована нейросетями. Интервью преподнесли как настоящую сенсацию и лишь в финале отметили, что за пилота «Формулы 1» ответы давал искусственный интеллект.

Семья Шумахера еще не комментировала случившееся, но этичность такого подхода уже вызвала жаркие споры.