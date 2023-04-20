В Петербурге на конференции обсудили язык и культуру страны тысячи улыбок

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На территории университета собравшиеся изучили глубокие философские и религиозные основы Таиланда и России.

В Петербурге на конференции обсудили язык и культуру страны тысячи улыбок

Фото: Zuma/TASS

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В Петербурге завершается крупнейшая научная конференция, посвященная стране тысячи улыбок — Таиланду. Между нашими странами 126 лет назад были установлены дипломатические отношения.

В Петербургском госуниверситете собрались знатоки тайского языка, истории, культуры. Статус чтений подчеркивают чрезвычайные и полномочные послы двух государств. Они присоединились к участникам по видеосвязи и рассказали, что отношения между нашими странами развиваются очень тепло. В дружественной обстановке проходят и сами чтения.

«Взаимное изучение наших народов способствует лучшему понимаю тайцами России и русскими Таиланда. У нас сегодня была секция, посвященная культуре, и мы очень много времени потратили на обсуждение концептуальных понятий, которые идут из тайского языка, обсуждали, по сути, про тайские улыбки, глубокие философские, религиозные основы», — отметил аспирант, преподаватель тайского языка и истории на восточном факультете Петербургского госуниверситет Михаил Игнатьев.

В прошлом году Королевство посетили почти 450 тысяч туристов из России. И это не предел. Налажен обмен студентами, в перспективе — выдача двойных дипломов. Также, возможно, в ближайшее время пройдет очный форум ректоров двух стран, который еще больше укрепит научное сотрудничество.

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