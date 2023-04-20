В Петербурге СК проверяет психоневрологический интернат после гибели пациентов
За последнее время умерли шестеро человек, но сотрудники уверяют, что в заведении все в порядке.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
В психоневрологическом интернате Петербурга проводится расследование. Поводом для большой проверки стала череда смертей. Шесть человек скончались в медучреждении за последнее время. Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности. Есть версия, что виноваты в трагических случаях сотрудники интерната и условия, в которых содержатся больные. Корреспонденту «Известий» Роману Ишмухаметову удалось поговорить с пациентами.
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