В Петербурге СК проверяет психоневрологический интернат после гибели пациентов

В психоневрологическом интернате Петербурга проводится расследование. Поводом для большой проверки стала череда смертей. Шесть человек скончались в медучреждении за последнее время. Уголовное дело возбуждено по статье причинение смерти по неосторожности. Есть версия, что виноваты в трагических случаях сотрудники интерната и условия, в которых содержатся больные. Корреспонденту «Известий» Роману Ишмухаметову удалось поговорить с пациентами.