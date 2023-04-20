Марш пустых кастрюль: полиция Франции разогнала протестующих слезоточивым газом

Предприимчивые французы, несмотря на то, что применить кухонную утварь против президента, нашли, как ему высказать свою позицию.

На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Люди протестовали против прибытия Эммануэля Макрона. Он впервые решил проехать по стране после принятия пенсионной реформы.

Жители пытались прорвать ограждение и захватили здание фондовой биржи в Париже, чтобы встретить президента маршем пустых кастрюль.

Около двух тысяч человек, гремели и скандировали:

«Макрона в отставку!».

Жандармы бросились обыскивать пришедших и отбирать кастрюли.

Еще жители вывесили на домах плакаты, на которых написано — «убирайся». А на заводе, куда приехал Макрон, выключили свет. Подобные демонстрации и в других районах Франции.