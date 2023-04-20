Снова в поиске! Комик Антон Шастун порвал отношения с возлюбленной

Артист старался не придавать огласке отношения с Ириной Кузнецовой. Также тихо он с ней и расстался.

Стендап-комик Антон Шастун раскрыл серьезные перемены в личной жизни. Оказалось, что он расстался с Ириной Кузнецовой, и его сердце вновь свободно. Признание он сделал в эфире YouTube-шоу Иды Галич.

«Вот скажи, я с тобой флиртую весь выпуск, у тебя огромная фан-база, в которую я вхожу тоже, скажи, это вообще уместно? Мне не прилетит?» — шутливо поинтересовалась Галич.

Наверняка, Галич ожидала, что, возможно, ей должно «прилететь» от возлюбленной комика. Но Шастун ответил отрицательно. После чего Галич спросила, свободно ли его сердце. Шастун кивнул головой, подтвердив, он вновь свободен. О причинах расставания с Кузнецовой знаменитость распространяться не стал.

С ней в отношениях он был около пяти лет. Познакомились они в Воронеже. Оттуда родом и сам комик, и — теперь уже — его бывшая. Юморист старался не афишировать отношения, но то и дело в сеть просачивались совместные снимки. В 2021 году делился с публикой своими намерениями жениться. Но до ЗАГСа пара так и не дошла.

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