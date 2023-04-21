«Он мудрее»: Гагарина рассказала, как ей удается ладить с 15-летним сыном

Артистка родила первенца всего в 20 лет. Поэтому небольшая разница в возрасте помогает отлично ладить им друг с другом.

Певица Полина Гагарина нечасто делится с публикой деталями личной жизни. Звезда эстрады больше предпочитает радовать поклонников творчеством. Однако на днях сделала исключение и рассказала, какого быть мамой подростка.

Первенца Андрея она родила в 20 лет. Юноше сейчас 15 лет. И благодаря небольшой разнице в возрасте Гагарина с сыном на одной волне. По ее мнению, их отношения сравнимы с взаимоотношениями между близкими друзьями.

«Мне очень повезло. У меня удивительный сын, мы лучшие друзья. Своими мыслями и осознанностью он мудрее своих лет», — рассказала Гагарина в социальной сети.

К слову, сына Гагарина родила 14 октября 2007 года от актера Петра Кислова. Вскоре супруги развелись. Звезда при этом не стала препятствовать общению мужа с ребенком. В 2012 году артистка стала встречаться с фотографом Дмитрием Исхаковым. Через два года влюбленные поженились, а в 2017-м Гагарина родила дочку Мию. К сожалению, певице не удалось сохранить и этот брак. Летом 2021 года фотограф подтвердил, что более не живет с матерью своей наследницы. Но тут же заметил, что остался в дружеских отношениях с Полиной.

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