Рынок без труда: у россиян возникли проблемы при регистрации в качестве безработных
Жители России пожаловались на проблемы при регистрации в качестве безработных
Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru
В основном трудности возникли с зависанием электронных программ.
Россиянам трудно стать безработными. У многих возникли сложности при постановке на учет в центрах занятости. Как пишут «Известия», причиной проблем стала цифровизация.
С начала прошлого года подать заявление можно только в электронном виде самостоятельно — через «Госуслуги», федеральный портал «Работа в России» или региональные ресурсы. Однако кандидаты жалуются, что программа часто зависает. Есть и те, кто вообще не умеет пользоваться компьютером.
Как объяснили в Минтруде, безработные по-прежнему имеют право лично прийти в службу занятности, где специалисты помогут им с написанием заявления и оформлением документов.
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