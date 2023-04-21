Рынок без труда: у россиян возникли проблемы при регистрации в качестве безработных

В основном трудности возникли с зависанием электронных программ.

Россиянам трудно стать безработными. У многих возникли сложности при постановке на учет в центрах занятости. Как пишут «Известия», причиной проблем стала цифровизация.

С начала прошлого года подать заявление можно только в электронном виде самостоятельно — через «Госуслуги», федеральный портал «Работа в России» или региональные ресурсы. Однако кандидаты жалуются, что программа часто зависает. Есть и те, кто вообще не умеет пользоваться компьютером.

Как объяснили в Минтруде, безработные по-прежнему имеют право лично прийти в службу занятности, где специалисты помогут им с написанием заявления и оформлением документов.