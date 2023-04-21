Германия намерена убрать системы Patriot с границ Польши и Словакии

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Tagesschau: Германия уберет ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году

Германия намерена убрать системы Patriot с границ Польши и Словакии

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Читайте нас в: Дзен Новости

Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.

Германия уже до конца 2023 года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Tagesschau.

«Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года», — говорится в статье.

Также в комитете бундестага по обороне отметили, что данные решения должны регулярно подвергаться повторной оценке.

В декабре 2022 года польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной во избежание возможных инцидентов с попаданием украинских ракет в воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 26%
81.62
-0.03 89.46
0.09
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

12:29
Рынок без труда: у россиян возникли проблемы при регистрации в качестве безработных
12:20
«Смерть для села»: Украину обвинили в разорении польских фермеров
12:10
«Мамины копии»: Анна Курникова показала детей от Иглесиаса
12:04
Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
11:56
Германия намерена убрать системы Patriot с границ Польши и Словакии
11:47
Момент взрыва на перекрестке в Белгороде попал на видео

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео