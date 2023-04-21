Германия намерена убрать системы Patriot с границ Польши и Словакии

Берлин уже донес эти планы до Варшавы и Братиславы.

Германия уже до конца 2023 года уберет c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает Tagesschau.

«Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года», — говорится в статье.

Также в комитете бундестага по обороне отметили, что данные решения должны регулярно подвергаться повторной оценке.

В декабре 2022 года польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной во избежание возможных инцидентов с попаданием украинских ракет в воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29.