Когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29?

|
Рита Миронова
Рита Миронова 21

Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности поставить Украине истребители МиГ-29

Когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29?

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Всего Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше двух миллиардов евро.

Украина может получить истребители МиГ-29 от Польши в течение ближайших четырех — шести недель. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время беседы с журналистами.

В начале месяца президент Польши Анджей Дуда анонсировал военную поддержку Украине в виде истребителей. Через несколько дней после этого украинский министр иностранных дел заявил, что никаких поставок от западных стран в ближайшее время не ожидается.

«Это может наступить в течение ближайших четырех–шести недель», — сообщил Моравецкий.

До этого в Минобороны Польши заявили, что с начала вооруженного конфликта на Украине страна обеспечила Киев оружием на сумму около двух миллиардов евро. В эту сумму не включены расходы на обучение украинских солдат.

Польша не единственная страна, которая решила оказать Украине военную поддержку. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поставки оружия Киеву от западных стран лишь продлят вооруженный конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Польше опровергли поставку ЗРК Patriot на Украину.

Тема:
Спецоперация
14 мар
Российскому офицеру чудом удалось спастись от дрона ВСУ
14 мар
ВСУ несут потери из-за нехватки боеприпасов и военных кадров
14 мар
Лавров обратился в ОБСЕ и ООН насчет изгнанных из Киево-Печерской лавры монахов
14 мар
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
14 мар
Лавров: нацизм охватывает большинство европейских стран
14 мар
Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации на Украине
14 мар
Зеленский назвал «жесткие» и «болезненные» бои в Донбассе решающими для Украины
14 мар
Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву
14 мар
ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление
14 мар
Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Российскому офицеру чудом удалось спастись от дрона ВСУ
19:31
Когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29?
19:22
ФСБ задержала жителя Ставрополья по подозрению в работе на спецслужбы Украины
19:19
Ваня Дмитриенко: Киркоров — мудрый мужик
19:17
Сумма выросла: сколько суд взыскал с Жанны Эппле по громкому делу
19:14
Прокуратура проверяет Wildberries после сообщений о нарушении прав работников

Сейчас читают

Чем авиакомпании грозит отказ пустить на борт инвалида из-за электроколяски — ответ Жорина
В Белом доме нашли способ скрыть недееспособность Байдена: психиатр оценил состояние президента США
Превратился в тень: вес тяжелобольного Костомарова достиг критической отметки
Полковник запаса дал прогноз, сколько продлится горячая фаза конфликта между РФ и Украиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео