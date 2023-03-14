Когда Польша передаст Украине истребители МиГ-29?

Всего Варшава потратила на военную поддержку Киева свыше двух миллиардов евро.

Украина может получить истребители МиГ-29 от Польши в течение ближайших четырех — шести недель. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время беседы с журналистами.

В начале месяца президент Польши Анджей Дуда анонсировал военную поддержку Украине в виде истребителей. Через несколько дней после этого украинский министр иностранных дел заявил, что никаких поставок от западных стран в ближайшее время не ожидается.

«Это может наступить в течение ближайших четырех–шести недель», — сообщил Моравецкий.

До этого в Минобороны Польши заявили, что с начала вооруженного конфликта на Украине страна обеспечила Киев оружием на сумму около двух миллиардов евро. В эту сумму не включены расходы на обучение украинских солдат.

Польша не единственная страна, которая решила оказать Украине военную поддержку. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поставки оружия Киеву от западных стран лишь продлят вооруженный конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Польше опровергли поставку ЗРК Patriot на Украину.