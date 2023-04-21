Столтенберг: будущее Украины — в «семье НАТО»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Столтенберг: страны НАТО договорились о необходимости принять Украину в альянс

Столтенберг: будущее Украины — в «семье НАТО»

Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service

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Политический деятель сделал заявление на фоне своего визита в Киев.

Украина должна стать членом «семьи НАТО», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом встречи контактной группы на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. Его слова цитирует Sky News.

По его словам, на данный момент все союзники согласны с этим.

«Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса», — заявил Столтенберг.

Также он добавил, что сейчас главное внимание они уделяют обеспечению победы Украины над Россией.

Утром 20 апреля Йенс Столтенберг прибыл с визитом в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Киев подал заявку на членство в сентябре прошлого года. В Москве не раз отмечали, что расширение НАТО в сторону российских границ и ориентация Украины на Запад — одни из причин начала спецоперации. Однако вопрос не решен. Не все страны желают видеть в своих рядах Украину. Среди них США, ФРГ и Венгрия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев.

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