«Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
Политолог Светов: Столтенберг приехал в Киев для контроля контрнаступления ВСУ
Фото, видео: Reuters / Gleb Garanich; Личный архив Юрия Светова; Reuters / Yurii Kovalenko, Andrii Pryimachenko; 5-tv.ru
Украина использует размытые формулировки о начале своего наступления. Видимо, киевский режим все еще выдумывает, как бы ударить по России побольнее, а НАТО помогает.
Контроль за ситуацией вокруг анонсируемого весеннего контрнаступления ВСУ — главная цель визита генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Юрий Светов.
По его словам, визит секретаря альянса на Украину не связан с принятием страны в НАТО или со слухами об отмывании Киевом западных денег — за это отвечают другие люди, и прежде всего, американцы. В юрисдикции Столтенберга находятся другие вопросы, военного характера. Светов предположил, что норвежский деятель приехал туда, чтобы лично убедиться в подготовке пресловутого наступления.
«Я думаю, что Столтенберга туда послали посмотреть, поговорить и понять — будет или не будет это наступление. Что там с подготовкой его? Как там реально с освоением той техники, которую отдали Украине? Все эти танки, самолеты, боеприпасы, оружие - вот эти вещи он поехал смотреть. Его не волнует коррупция, его не волнует воровство, это не его сфера ответственности», — прокомментировал эксперт.
Политолог напомнил, что изначально разговоры об активных действиях ВСУ шли про рубеж марта, затем апреля. Тем временем решительного наступления так и не началось, а заявления продолжают появляться самые разноречивые: одни говорят — 30 апреля, другие — просят не подталкивать их, дать подумать, а кто-то переносит его на лето.
«Вчера замминистра обороны заявила, что контрнаступление по четырем направлениям началось, а дальше что-то ни слуху ни духу об этом наступлении. У меня есть ощущение, что Украина все-таки готовит наступление в начале мая, стремится его приурочить к 9 Мая. Им хочется изгадить наш самый главный праздник России — День Победы. Они очень любят символику разного рода, и вот, видимо, именно об этой конкретике там будет говорить Столтенберг», — считает Светов.
В заключение политолог отметил, что его мысли подкрепляет перенос Дня Победы на Украине с 9 на 8 мая. Киевский режим яростно преследует идею того, что россияне будут вспоминать в этот день не разгром нацистской Германии, а удар по своей стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ.
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