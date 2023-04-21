«Адаптируемся, развиваемся»: Песков отреагировал на новые санкции против России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Песков: антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису

Фото, видео: © РИА Новости / FRANCK ROBICHON; Личный архив Дмитрия Пескова; 5-tv.ru

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Запреты, возможно, коснутся подержанных автомобилей, шин и одежды.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций, в частности, полного запрета стран G7 на экспорт из России.

По его словам, в Кремле отдают себе отчет, что США и Евросоюз активно раздумывают над новыми санкциями.

«Вместе с тем не нужно забывать, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития», — говорит Песков.

Также он добавил, что тут, конечно же, важно учитывать те опасности, которые кроются за помыслами противников и исходить из того, что все новые возможные санкции в первую очередь будут бить по мировой экономике.

«Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», — заключил он.

На данный момент страны «Большой семерки» вовсю обсуждают вопрос введения запрета на экспорт в РФ практически на каждый товар. Пока известно о том, что будут некоторые исключения: продовольствие, медикаменты и сельскохозяйственная продукция. Под запрет могут подпасть автомобили, шины и одежда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров.

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