Свой хлеб сытнее? Страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Страны G7 рассматривают запрет на экспорт в РФ почти на всех товаров

Свой хлеб сытнее? Страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти всех товаров

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

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Правда, такая мера может оказаться болезненной. И вовсе не для Москвы.

Страны «большой семерки» анализируют вопрос введения запрета на экспорт в Россию практически на каждый товар. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. Токио председательствует в G7 в 2023 году.

При этом министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура ранее не стал отвечать на соответствующий вопрос журналистов, аргументируя это тем, что дело «касается дипломатических переговоров».

В том числе американские СМИ сообщали, что украинские союзники из «большой семерки» и ЕС говорят о вероятности введения полного эмбарго на экспорт товаров в РФ. Главы стран должны подробнее это обсудить на саммите Группы семи в Хиросиме. Известно, что в обсуждаемом запрете вероятны исключения. Это продовольствие, медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

Однако отмечалось, что лидеры боятся подобной меры, ведь это сильно разозлит компании, которые продолжают торговлю с Россией. Тем более, Москва непременно ответит санкциями и серьезнее сблизится с Китаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «большая семерка» просит Россию продлить зерновую сделку.

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