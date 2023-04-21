«Высокий и заботливый»: Виктория Боня раскрыла факты о своем новом избраннике

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Полина Долгова
Полина Долгова 36

Виктория Боня перестала скрывать своего любовника

«Высокий и заботливый»: Виктория Боня раскрыла факты о своем новом избраннике

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По словам знаменитости, ее любимый занимается криптовалютой.

Семь лет экс-участница «Дома-2» Виктория Боня жила с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, от которого родила дочь Анджелину. После расставания с бизнесменом у знаменитости были романы, но до свадьбы дело так и не дошло.

Недавно модель призналась, что у нее новые отношения, которые могут привести к свадьбе. Она все еще скрывает имя возлюбленного, но рассказала о нем некоторые факты.

«Мой мужчина не женат, мы живем вместе. Красавец, высокий, любящий, заботливый. Он не родился в Москве, но он из России. Бизнесмен, занимается криптовалютой», — сообщила Боня в шоу на YouTube.

До этого модель призналась, что хочет, чтобы ее свадьба была красивой, но тихой. Из гостей она желает видеть близких людей. В своих мечтах Боня представляет церемонию на побережье океана или в живописном месте Италии.

Прежде телеведущая прокомментировала конфликт с Филиппом Киркоровым, который начался с того, что она вмешалась в ссору артиста с Наргиз Закировой. Знаменитости не понравилось, что певец позволил себе радикальные высказывания в сторону коллеги по сцене. Боня не отрицает, что Закирова вела себя некрасиво, оскорбляя Киркорова, но ему не стоило впадать в агрессию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 11-летняя дочь Бони не желает летать эконом-классом.

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«Высокий и заботливый»: Виктория Боня раскрыла факты о своем новом избраннике

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