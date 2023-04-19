«Обеспеченный кластер»: почему 11-летняя дочь Бони не желает летать эконом-классом

Подобные установки самостоятельно дети себе не придумывают. А неумение быть пластичным ограничивают их в будущем.

Некоторое время назад Виктория Боня рассказала, что ее дочь летела из Монако в Дубай эконом-классом. Девочке не понравилось, что пассажир сзади не давал ей откинуть спинку. Она попросила маму в следующий раз покупать билеты в бизнес-класс.

Эксклюзивно для 5-tv.ru детский и семейный психолог Наталья Искра прокомментировала поведение 11-летней девочки.

По словам специалиста, такие заявления дочери Бони являются отражением того, что происходит в семье. Дело в том, что ребенок сам себе не придумает подобные установки.

Психолог подчеркнула, что необходимость отучиваться от таких капризов обусловлена лишь тем, какое будущее ждет девочку.

«Очевидно, что очень важно уметь находиться в разных обстоятельствах. Если речь идет о самолете, то нужно и эконом-классом долететь, и бизнес-классом, и еще каким-нибудь классом, и в частном самолете тоже уметь долететь. И это то, что формирует готовность к каким-то изменениям, которые могут произойти в жизни», — уверена Искра.

Но также она добавила, что дети из богатых семей так и остаются в «обеспеченном кластере». В таком случае совсем необязательно покидать зону комфорта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Виктории Бони произошел эмоциональный разговор с ее экс-супругом. Девушка извинилась, что не могла отдавать себя полностью в отношениях.

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