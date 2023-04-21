Монахов Киево-Печерской лавры лишили возможности забрать свои вещи

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Монастырь оцепили сотрудники полиции. Помещения опечатаны.

Фото, видео: Reuters / Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru

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Внутрь Киево-Печерской лавры сейчас не может попасть ни один священнослужитель. Здание монастыря оцепили десятки полицейских. Сначала они принялись срезать замки одного из корпусов, а затем заперли ворота, ведущие на территорию святыни, и начали опечатывать помещения.

Священникам не дают забрать даже жизненно важные лекарства, а их ноутбуки проверяют сотрудники неизвестной службы без опознавательных знаков. Дошло до того, что служителям храма пришлось причащать прихожан прямо через забор.

Тем временем десятки верующих собрались у стен киевского Печерского районного суда, там сейчас слушают дело правозащитницы Виктории Кохановской. Вчера ее задержали во время акции протеста у стен лавры.

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