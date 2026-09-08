Громкая отставка на Украине и вновь из-за масштабного коррупционного скандала. Генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об уходе после серии обысков в офисе ведомства и задержания одного из высокопоставленных сотрудников.

По данным следствия, действовала целая группировка, которая за взятки обеспечивала прикрытие сети мошеннических колл-центров.

Несмотря на улики, сам Кравченко отрицает причастность к схемам и заявляет, что его уход — следствие аппаратных игр в высших эшелонах украинской власти.

«Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной», — сказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Кравченко — выходец из военной прокуратуры, где служил с 2014 года. В России генпрокурор Украины давно находится в базе розыска МВД.

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