Уход многих иностранных картин из проката дал возможность для развития собственных проектов.

Отечественная индустрия кино остается продвинутой и не выходит с высокого уровня. В России существует огромное количество возможностей для реализации замечательных картин, людям открыты дороги для творчества. Такое мнение выразил актер Вячеслав Манучаров в беседе с 5-tv.ru на открытии юбилейного 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Она (киноиндустрия РФ — Прим. ред.), слава Богу, в хорошем смысле, в стагнации. У нас потрясающие устои, потрясающие школы кино, потрясающее, огромное количество людей, которые, собственно, представляют этот бизнес. И поэтому, слава тебе Господи, не ориентируемся на Голливуд. Бэтмены нам не нужны. Мы снимаем про свою страну», — заявил артист.

В том числе знаменитость согласен с тем, что уход части западных картин из российского проката открыл больше возможностей для показов отечественных произведений. Он обратил внимание на вышедший в начале года фильм «Чебурашка», который собрал в прокате уже более шести миллиардов рублей.

Стоит отметить, что ММКФ будет продолжаться до 27 апреля. В рамках мероприятия будут представлены картины из 60 стран. Уже сегодня на красную дорожку вышли разные знаменитости, журналисты и артисты. Тут они показали себя во всей красе и нарядились в лучшие костюмы. Ранее 5-tv.ru подробнее сообщал, как стартовал международный кинофестиваль в столице.