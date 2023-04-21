Стартовал юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 733

Впереди — целая неделя кино со всего мира.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В российской столице начался юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). На красной дорожке мероприятия — звезды и журналисты, а актрисы и знаменитости демонстрируют свои лучшие наряды. Культурное мероприятие продлится до 27 апреля, а на суд жюри и зрителей представят картины из 60 стран.

Жюри — под стать международному событию. Возглавляет его один из ведущих кинематографистов Индии Рахуль Равель, а также оценивать участников будут актеры Самал Яслямова из Казахстана, российские артисты Алексей Гуськов и Светлана Иванова, а также режиссер и сценарист из Колумбии Сиро Герра.

В этом году на ММКФ появится студенческая аккредитация. По статусу и доступу она приравнена к статусу гостя международного кинофестиваля. Студенты, получившие пропуск на ММКФ, смогут посещать два фильма в день.

Фильмом-открытием кинофестиваля станет картина «Снегирь» Бориса Хлебникова. Это фильм-катастрофа с элементами драмы о двух молодых людях, которые впервые выходят в открытое море с бандой морских бродяг-рыболовов.

Закроет юбилейный кинофестиваль — фильм «42 секунды», снятый Алексом Морелло и Дани де ла Орденом. Картина рассказывает об Олимпийских летних игры в Барселоне в 1992 году и команде, которая борется не только за медали, но и со своим тренером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как режиссер Клим Шипенко столкнулся с завистью коллег после съемок фильма «Вызов».

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