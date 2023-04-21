МИД РФ заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для защиты

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Россию могут втянуть в чужие конфликты вопреки ее желанию.

МИД РФ заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для защиты

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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России нужно быть готовой к любой ситуации из-за желания Штатов доминировать в мире. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков рассказал в интервью изданию «Международная жизнь».

Он отметил, что страна должна быть способна защитить себя в случае агрессии со стороны Запада. По мнению дипломата, в существующих условиях «большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение».

Представитель МИД подчеркнул, что нужно быть очень бдительным, так как Вашингтон может втянуть Россию вопреки ее желанию в реальные конфликты. Также, по мнению Машкова, важно проанализировать, как обстановка в мире изменилась после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru рассказывал, какова вероятность появления российских ракет на Кубе.

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