МИД РФ заявил о потребности наращивать тактический ракетный потенциал для защиты

России нужно быть готовой к любой ситуации из-за желания Штатов доминировать в мире. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков рассказал в интервью изданию «Международная жизнь».

Он отметил, что страна должна быть способна защитить себя в случае агрессии со стороны Запада. По мнению дипломата, в существующих условиях «большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение».

Представитель МИД подчеркнул, что нужно быть очень бдительным, так как Вашингтон может втянуть Россию вопреки ее желанию в реальные конфликты. Также, по мнению Машкова, важно проанализировать, как обстановка в мире изменилась после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru рассказывал, какова вероятность появления российских ракет на Кубе.