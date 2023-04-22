Давние обиды: стало известно, почему Маркл не поедет на коронацию Карла III

Событие состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве. На нее приглашены более двух тысяч гостей. Но среди такого большого числа людей не будет некоторых близких королевской семье.

Стала известна причина, по которой супруга принца Гарри Меган Маркл не приедет на коронацию Карла III. Она состоится 6 мая в лондонском Вестминстерском аббатстве. На нее приглашены более двух тысяч гостей. Оказалось, Маркл не устроило отношение королевской семье в вопросе расизма, сообщило The Daily Telegraph.

Тема с расизмом стала распространяться после интервью Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. В нем супруга принца призналась, что в королевской семье переживали насчет цвета кожи ее будущего ребенка. После интервью с Маркл связался нынешний монарх, который в 2021 году еще носил титул принца Уэльского. В письме он выразил сожаление, что Маркл пришлось столкнуться с подобным.

Маркл тогда поблагодарила будущего монарха и отметила, что не собиралась обвинять кого-либо из королевской семьи в расизме. Ее целью было лишь привлечение внимания к проблеме. Как отметил источник британской газете, даже со временем Маркл не смирилась с позицией королевской семьи, так как напряжение все равно осталось.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье. Как дальше будут складываться отношения родственников, неизвестно.

Впрочем, изначально в прессе ходила совсем другая версия, согласно которой Кейт Миддлтон «вытравила» Меган Маркл с коронации Карла III.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят репетиции коронации Карла III.