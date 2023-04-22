В душе русский: Милош Бикович о преодолении языкового барьера

Некоторые слова все еще даются ему с трудом, например, «цирюльник».

Милош Бикович прошел нелегкий путь, чтобы стать звездой российского кинематографа. Карьера у актера началась в Сербии, но вскоре судьба свела его с режиссером Никитой Михалковым. Он предложил Милошу сняться в своем фильме «Солнечный удар». Именно с этого и начался новый этап в жизни звезды, пишет StarHit.

Но завоевать сердце российского зрителя оказалось сложнее, актеру предстояло в идеале выучить русский язык и говорить на нем свободно. Языковой барьер он преодолевал с помощью репетитора и самостоятельного изучения правил. Сейчас Милош хорошо говорит на не родном языке, но некоторые слова все еще даются ему с трудом, например, «цирюльник».

Теперь Милош Бикович один из самых востребованных актеров российского кинематографа. Многие режиссеры хотят сотрудничать с ним, а фанаты ждут новых интересных проектов. Например, недавно состоялась премьера фильма «Вызов», где знаменитость сыграла одну из главных ролей.

О Никите Михалкове Милош отзывается очень положительно. Несмотря на требовательность, он дает актерам возможность раскрыться на съемочной площадке.

«Я заметил, как Никита Сергеевич относится к людям: он знает ответы на многие вопросы, но хочет услышать ответ от другого человека и дать возможность подумать», — говорит знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты.