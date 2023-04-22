В душе русский: Милош Бикович о преодолении языкового барьера

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 31

Актер Милош Бикович преодолевал языковой барьер для построения успешной карьеры

В душе русский: Милош Бикович о преодолении языкового барьера

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Некоторые слова все еще даются ему с трудом, например, «цирюльник».

Милош Бикович прошел нелегкий путь, чтобы стать звездой российского кинематографа. Карьера у актера началась в Сербии, но вскоре судьба свела его с режиссером Никитой Михалковым. Он предложил Милошу сняться в своем фильме «Солнечный удар». Именно с этого и начался новый этап в жизни звезды, пишет StarHit.

Но завоевать сердце российского зрителя оказалось сложнее, актеру предстояло в идеале выучить русский язык и говорить на нем свободно. Языковой барьер он преодолевал с помощью репетитора и самостоятельного изучения правил. Сейчас Милош хорошо говорит на не родном языке, но некоторые слова все еще даются ему с трудом, например, «цирюльник».

Теперь Милош Бикович один из самых востребованных актеров российского кинематографа. Многие режиссеры хотят сотрудничать с ним, а фанаты ждут новых интересных проектов. Например, недавно состоялась премьера фильма «Вызов», где знаменитость сыграла одну из главных ролей.

О Никите Михалкове Милош отзывается очень положительно. Несмотря на требовательность, он дает актерам возможность раскрыться на съемочной площадке.

«Я заметил, как Никита Сергеевич относится к людям: он знает ответы на многие вопросы, но хочет услышать ответ от другого человека и дать возможность подумать», — говорит знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Милош Бикович назвал свою роль в фильме «Вызов» событием за гранью мечты.

+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Лицемерить и жульничать: эксперт назвал Шольца и Писториуса лжецами
11:00
Экипаж российского танка обратил боевиков ВСУ в бегство
10:31
Блеск серебряных крыльев: лучшее видео из зоны СВО за день
10:23
В душе русский: Милош Бикович о преодолении языкового барьера
9:54
«Трансгендерный хайп»: Пушков о надевших женские туфли канадских политиках
9:22
«Ролики и дискобол»: 49-летняя жена Валерия Сюткина радикально сменила имидж

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Самый волшебный день в году: как 22 апреля 2023 привлечь удачу, финансы и любовь

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео