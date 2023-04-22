Губернатор Старовой сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района Курской области

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Алексей Панков
Алексей Панков 31

В регионе было зарегистрировано свыше 20 прилетов.

Губернатор Старовой сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Рыльский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилетов. Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения», — сообщил губернатор.

Он добавил, что без электричества остались деревня Обеста, села Локоть и Новоивановка. Губернатор добавил, что ремонтные работы будут проведены, как только обстановка станет безопасной.

Некоторое время назад в городе Клинцы упал беспилотник ВСУ. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что обошлось без жертв.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что киевскому режиму не хватит имеющейся военной техники и боеприпасов для возможного контрнаступления.

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