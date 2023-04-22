В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

NYT: Украине не хватит танков и оружия для контрнаступления

В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении

Фото: www.globallookpress.com / www.globallookpress.com / IMAGO/Madis Veltman

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Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Согласно просочившимся в сеть секретным документам Пентагона, для контрнаступления боевикам нужно будет иметь 253 танка. Но киевским властям пообещали передать лишь 60 западного производства.

Киевскому режиму не хватит имеющейся военной техники и боеприпасов для возможного контрнаступления. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы Пентагона.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, все равно не успеют достичь поля боя к началу контрнаступления», — сказано в статье.

Согласно материалу, для предстоящего контрнаступления украинских боевиков нужно 253 танк. А на конец февраля страны НАТО пообещали Украине предоставить лишь 200, 60 из которых всего западные, остальные 140 — отремонтированные советских времен. Кроме того, не лучшим образом обстоят дела и с боеприпасами. Чтобы удовлетворить потребность президента Украины Владимира Зеленского, потребуются годы, отметили в статье. Все это изменило отношение западных стран в вопросе возможного контрнаступления ВСУ.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недавно обернулась попытка контрнаступления ВСУ на четырех направлениях.

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