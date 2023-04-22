Умерла пропавшая несколько лет назад сестра Нонны Мордюковой

Единственная наследница российской актрисы Нонны Мордюковой Наталья Катаева скончалась. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на слова Стаса Садальского.

По какой причине и где именно это произошло — не известно. Однако Садальский добавил, что в семье Катаевых было слишком много разногласий по поводу имущества, а местонахождение самой Натальи последние несколько лет оставалось для всех загадкой. Многие предположили, что родственники насильно могут удерживать ее в дорогой квартире в центре Москвы, которая перешла к ней, как к единственной наследнице Нонны Мордюковой.

Садальский не стал распространяться на эту тему, но и не стал отрицать проблем в семье.

«Эту трехкомнатную недвижимость Мордюковой подарил Виктор Черномырдин, узнав в каких чудовищных условиях живет великая актриса», — говорит Садальский.

Еще давно стало известно, что у сына Натальи, который умер в 2019 году, оказались внебрачные дети. Естественно, бабушка всегда заботиться о внуках — она разделила квартиру в Лаврушинском переулке на части и передала детям. Тем не менее никому лучше от этого не стало. Начались ссоры, которые закончились тем, что Катаева даже поставила железную дверь, чтобы никто не мог проникнуть в ее комнату. В 2021 году она вовсе перестала выходить на связь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Садальский раскрыл тайны Мордюковой в день ее рождения.