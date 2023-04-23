Зерновой раскол: почему соседи отказываются покупать продукты из Украины
Украинскую сельхозпродукцию отказываются закупать пограничные страны
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru
Соседи отвернулись от Украины, которая хотела побыстрее и подешевле продать свой урожай.
Самый громкий скандал недели — Польша и Венгрия запретили, Словакия и Румыния готовы запретить ввоз на свою территорию украинской сельхозпродукции. Зерна прежде всего, а также молока, яиц, овощей, мяса, меда. Потому что собственные фермеры на грани разорения, но запрет подают, как бы в интересах самих украинцев!
Таскать зерно за пределы Польши и Венгрии — это дополнительные 500-600 километров пути в одну сторону. И это к разговору о той самой логистике и истощении. Ничего личного, просто бизнес и своя рубаха ближе к телу.
- 23 апр
- На Западе косвенно признали чудовищные потери ВСУ в спецоперации
- 23 апр
- Почему готовящееся контрнаступление может стать главным провалом ВСУ?
- 22 апр
- Борьба с названиями: Зеленский принял очередной антироссийский закон
- 22 апр
- В США признали беспомощность Украины на фоне бравады о контрнаступлении
- 21 апр
- Крышка захлопнулась: бойцы РФ взяли в котел боевиков ВСУ в Артемовске
- 21 апр
- «Задачи будут выполнены»: американцы напрасно решили, что Россия истратила силы на СВО
- 21 апр
- ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько
- 20 апр
- «Хотят изгадить главный праздник России»: зачем Столтенберг спешно прибыл в Киев
- 20 апр
- «Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине
- 20 апр
- Без воздуха и с болью: в логове азовцев* показали электрический стул для пыток
Читайте также
81%
-0.13 89.35
-0.11
Нашли ошибку?