Зерновой раскол: почему соседи отказываются покупать продукты из Украины

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Украинскую сельхозпродукцию отказываются закупать пограничные страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Соседи отвернулись от Украины, которая хотела побыстрее и подешевле продать свой урожай.

Самый громкий скандал недели — Польша и Венгрия запретили, Словакия и Румыния готовы запретить ввоз на свою территорию украинской сельхозпродукции. Зерна прежде всего, а также молока, яиц, овощей, мяса, меда. Потому что собственные фермеры на грани разорения, но запрет подают, как бы в интересах самих украинцев!

Таскать зерно за пределы Польши и Венгрии — это дополнительные 500-600 километров пути в одну сторону. И это к разговору о той самой логистике и истощении. Ничего личного, просто бизнес и своя рубаха ближе к телу.

Тема:
Украинский кризис
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