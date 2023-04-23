Зерновой раскол: почему соседи отказываются покупать продукты из Украины

Соседи отвернулись от Украины, которая хотела побыстрее и подешевле продать свой урожай.

Самый громкий скандал недели — Польша и Венгрия запретили, Словакия и Румыния готовы запретить ввоз на свою территорию украинской сельхозпродукции. Зерна прежде всего, а также молока, яиц, овощей, мяса, меда. Потому что собственные фермеры на грани разорения, но запрет подают, как бы в интересах самих украинцев!

Таскать зерно за пределы Польши и Венгрии — это дополнительные 500-600 километров пути в одну сторону. И это к разговору о той самой логистике и истощении. Ничего личного, просто бизнес и своя рубаха ближе к телу.