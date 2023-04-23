Учения в Тихом океане: что это значит для России, Китая и мира

Военное сотрудничество России и Китая не прекращалось с советских времен. К чему оно приведет в современности?

На Дальнем Востоке прошла внезапная проверка готовности Тихоокеанского флота. Задействовано все: авиация, надводные корабли, системы ПВО, морской десант. Ну и конечно, субмарины — главная ударная сила ТОФ.

Наши маневры охватили огромную акваторию Берингова, Охотского и Японского морей. Да, при этом надо учитывать, что Китай только что учебно сомкнул кольцо вокруг Тайваня и отправил свои корабельные группы к американскому форпосту на Гуаме.

И вот в таком разрезе становятся немного понятнее масштабы происходящего — натовцы забиваются в северо-восточный угол Атлантики, в противовес на другой половине планеты им создаются сложности в юго-западной части Тихого океана. Глобальный баланс сил в действии. Ни о какой гегемонии речи уже не идет. Гегемоны не прячутся за забором.

На фоне этого в Москву с визитом приехал министр обороны Китая Ли Шанфу. И ему были оказаны все возможные знаки уважения, начиная с того, что его принял лично президент да еще в воскресенье, то есть на Пасху.

Здесь важны и личность, и должность. Генерал Ли Шанфу — человек серьезный, командовал китайским космодромом, отвечал за инновации всей армии. А главное сам уже с 2018 года под американскими санкциями за сотрудничество с Россией. Так что кадры из Кремля — это такой привет всем любителям насылать санкции на других.

Россия и Китай закрепляют новую форму военного сотрудничества без подчинения одного другому, а с подходом обоюдной выгоды. Есть общий противник на Тихом океане — США. У Китая при этом хорошие авианосцы, а у России ударные подлодки. Давайте объединим потенциал? Что из этого вышло — своими глазами увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Из Владивостока и Совгавани выходят корветы и ракетоносцы. Из Вилючинска — в НАТО его опасливо называют осиным гнездом — атомные подлодки. 167 кораблей — здесь вся мощь нашего тихоокеанского флота.

Акватория Японского моря напоминает пусть и условный, но все же — театр военных действий. Вот тут подводная лодка, рядом фрегаты, корветы. Там ракетоносец. И кружат вертолеты боевые, тоже контролируя обстановку с воздуха.

Всего 12 выстрелов. Малые противолодочные корабли наносят удары глубинными противолодочными бомбами по условному противнику. В это время на берег Охотского моря высаживается десант. С аэродрома Петропавловска-Камчатского поднимаются штурмовики и истребители-перехватчики, противолодочные самолеты Ил-38.

Это масштабная проверка системы обороны наших восточных рубежей. Ее создавали все последние годы. Строили современные корабли и бесшумные подлодки, оснащали береговую линию новейшими средствами ПВО.

«У нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных Сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял», — заявил Путин на встречу с министром обороны Шойгу.

Тихий океан в эти дни — поле больших не только военных, но и геополитических маневров. Близ Тайваня Поднебесная проводит масштабные учения –более сотни военных кораблей и сразу три авианосца.

Остров, на который США смотрят, как на лакомый кусочек, практически в блокаде. Ну а американцы в это же самое время проверяют боеготовность вместе с одним из своих главных азиатских сателлитов — Филиппинами. Главный сценарий (случайно ли?) высадка и захват острова.

На фоне этих событий, становится яснее, почему именно сейчас министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Россию. Эта первая страна, куда он отправляется с официальным визитом — буквально через месяц после своего назначения.

Прием по высшему разряду, экскурсия по академии генштаба, венок у Вечного Огня. И наконец, воинское приветствие перед долгим рукопожатием и общение с президентом в представительском кабинете первого корпуса Кремля — там, где обычно принимают глав государств.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения», — заметил Путин на встрече с китайским министром.

Военное сотрудничество России и Китая не прекращалось с советских времен. Пекин один из главных импортеров наших истребителей и зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, мы поставляем в Поднебесную бронемашины, ПТУры и даже эсминцы.

«Мы обязательно реализуем все совместные договоренности. И вместе с Россией будем развивать нашу общую систему безопасности», — заметил Ли Шанфу.

На Западе нервничают — там очень не хотели бы крепкого военного союза Москвы и Пекина. Буквально на прошлой неделе — в Китай прилетала глава МИД Германии Анналена Бербок. Начала поучать Поднебесную, как вести международные дела.

«Военная эскалация в Тайваньском проливе, через который проходит 50% мировых поставок, была бы наихудшим сценарием для всего мира!» — заявила глава МИД ФРГ.

Требовала, чтобы та присоединилась к изоляции России, отвела корабли подальше от Тайваньского пролива. В ответ прямо на конференции получила жесткую отповедь

«Тайваньский вопрос — вопрос внутренних дел самого Китая. И мы не потерпим вмешательства извне», — холодно заявил глава МИД Китая Цинь Ган.

Хотят ли США мира? Разве что мировой гегемонии. В Белом доме раскачивают Европу и воюют с Россией руками украинцев — это на западе. А на востоке — обкладывают Китай военно-морскими базами. Они есть в Японии, Южной Корее, Филиппинах, Таиланде, на Гавайях, в Микронезии, Палау, Новой Каледонии

«В азиатско-тихоокеанском регионе сейчас создается агрессивный блок наподобие НАТО. Он называется AUKUS. В состав его входит Великобритания, США и Австралия. К нему подтягивают Японию, Южную Корею. Этот блок предназначен для поддержания господства США в Тихом океане и для оказания давления на Китай и на Россию», — рассказал военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин.

Вот новые базы ВМФ США. Если посмотреть на карту, становится ясно для чего Вашингтон зовет в блок AUKUS новых членов. Американские корабли в Австралии, Индонезии и Сингапуре — это возможность взять под контроль оставшуюся часть Тихого океана,

Прямо сейчас на Тайване проводят учения по гражданской обороне. Вот взорвалась бомба, спасатели тушат пожар, но раздувают его все те же и оттуда же. За последний год, несмотря на многочисленные протесты официального Пекина, на остров прибыли конгрессмен Майкл Маккол, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, а также небезызвестная Нэнси Пелоси. Все прекрасно помнят, куда обычно приезжают эти гастролеры.

«Россия и Китай в том числе демонстрацией своих военных учений показывает то, что мы собираемся как раз защищать мир, а не вести его к войне», — отметил глава Российско–Китайского аналитического Центра Сергей Санакоев.

Насколько вероятен сценарий, когда Пентагон и НАТО откроют второй фронт на Тайване? Чтобы ответить на вопрос, достаточно посмотреть на цифры: совместный потенциал России и Китая в Тихом океане даже немного выше, чем у США и всех сателлитов вместе взятых.

Учения России Китая в Тихом океане — совокупно это более 300 кораблей — хорошая вакцина против потенциальных авантюр. На наших глазах усилиями Москвы и Пекина строится новый пояс безопасности.