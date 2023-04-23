Рекорд UFC: десантник Павлович отправил Блэйдса «поспать» в первом раунде

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Алексей Панков
Алексей Панков 38

Россиянин Павлович победил американца Блэйдса нокаутом в первом раунде на UFC Vegas 71

Рекорд UFC: десантник Павлович отправил Блэйдса «поспать» в первом раунде

Фото: Alejandro Salazar / ТАСС

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Эта победа стала 18-й в карьере русского десантника.

Российский боец в тяжелом весе Сергей Павлович победил американца Кертиса Блэйдса на турнире UFC Vegas 71, который прошел в ночь с 22 на 23 апреля в США. Бой закончился в первом раунде, когда Павлович отправил противника в нокдаун и стал активно добивать руками. Поняв, что американец не может защищаться, судья принял решение остановить поединок.

В интервью после боя Павлович заявил, что намерен побороться не только за денежное вознаграждение, но и за титул. Для Павловича эта победа стала 18-й в карьере при одном поражении. Для его противника — второй при 17 победах. Кроме того, Павлович установил новый рекорд UFC. Он шестой раз подряд нокаутировал противника в первом раунде.

«Вы не представляете, какую работу я делал. Очень тяжело работаю. Надеюсь, в этот раз мне бонус дадут мой. Где мой пояс? Дайте мне пояс», — заявил боец.

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За свою победу российский боец получил премию «Выступление вечера».

Сергей Павлович — чемпион России, Европы и мира по универсальному бою. Борьбой занимался до 11 класса. После прохождения службы в ВДВ начал заниматься армейским рукопашным боем и боевым самбо.

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