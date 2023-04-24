Новые провокации: в Киево-Печерской лавре ввели паспортный режим
В Киево-Печерской лавре ввели паспортный режим и пытаются провоцировать священников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Kudryavtsev; 5-tv.ru
Священники, впрочем, ни на какие провокации не поддаются.
Власти Украины придумали новый способ, как не пустить в Киево-Печерскую лавру православных, которых официальный Киев обвиняет в связях с Москвой. У верующих теперь проверяют паспорта и пытаются остановить неугодных. А при полном попустительстве со стороны правоохранительных органов националисты устраивают по-настоящему кощунственные провокации.
«Если ты любишь Украину — флаг взял! Флаг взял, быстро!» — выпучив глаза, орет украинский националист в военной форме.
«Я люблю Господа Бога», — спокойно отвечает ему батюшка.
Позже стали известны подробности об участниках стычки. Священник Русской православной церкви за рубежом приехал поддержать братьев по вере из Швейцарии. А в агрессивном молодом человеке узнали мошенника, который ранее собирал деньги для сирот, но до детей средства так и не дошли.
Примечательно, что как только украинская полиция поняла, что все происходящее снимается на камеру, провокатора направили в сторону.
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