Проверка для кредита: Центробанк РФ ужесточил правила выдачи онлайн-займов

Теперь информацию о заемщиках должны будут проверять гораздо тщательнее.

Оформить онлайн-займы с этого дня будет сложнее. Центробанк ужесточил правила выдачи таких кредитов. Впрочем, касается это только микрофинансовых организаций, сообщают «Известия».

Способ станет менее удобным, но более безопасным. Ранее было достаточно данных паспорта, номера телефона и банковской карты. Теперь же кредиторы обязаны проверять информацию о потенциальных клиентах. В частности, должны убедиться, что паспорт не попал в чужие руки. Вероятно, что для этого попросят прислать селфи вместе с документом.

Онлайн-займы начали набирать популярность с приходом пандемии. Вместе с этим активизировались и мошенники.