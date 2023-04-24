В Петербурге набирают популярность рестораны с ивентами и квартирниками

В Петербурге набирает популярность новый вид культурного отдыха. Горожане теперь приходят в рестораны не только для того чтобы поесть, а еще и сыграть в игру, послушать лекцию или посмотреть стендап. Площадки для подобных мероприятий владельцы заведений охотно предоставляют всем желающим. О том, как в северной столице нашли баланс между пищей телесной и пищей духовной, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Город еще не заснул, а мафия — проснулась. Любители игры с детективным сюжетом собираются здесь пару раз в неделю.

«Для меня это способ расслабиться, выпустить пар. Я хожу так же на бокс, но бокс не помогает мне так, как мафия. Мафия как семья. Я иногда прихожу сюда даже просто поболтать, обняться», — рассказала любительница ивентов Даниэлла Цуприк.

Так и многие петербуржцы теперь ходят в ресторан не только ради меню. Трапезу совмещают с играми, лекциями, тестами и викторинами. Такой формат позволяет и голод после работы утолить, и печаль, занявшись любимым делом.

«Связано это с тем, что какое-то время назад из-за пандемии были закрыты рестораны, кинотеатры. Разумеется, людям надо как-то развлекаться, абстрагироваться от обычных серых будней», — объяснил руководитель ивент-агентства Михаил Тронин.

По оценкам экспертов, примерно каждое десятое из почти пяти с половиной тысяч заведений общепита Петербурга сейчас экспериментирует с ивент-добавками в своем меню. Если сложить общий метраж всех ресторанов и баров культурной столицы, получится тридцать три Дворцовые площади. И эти гигантские пространства надо заполнять.

«Любое мероприятие — это дополнительно приходящие люди, оставляющие деньги, либо в рамках мероприятия, либо заказывающие чашечку кофе. А это уже дополнительные бонусы, дополнительный доход для ресторана. И в какой-то степени — это еще рекламная история, потому что, побывав на мероприятии раз, потребители смогут прийти снова», — уверена маркетолог Елена Пономарева.

Рестораны и кафе с таким расширенным ассортиментом, по словам экспертов, уверенно обходят коворкинги и конференц-залы отелей. Спрос сейчас на камерные пространства.

«Выигрывают те заведения, которые уже предложили такого отдыха и они уже заложили либо отдельное помещение либо часть зала, в которой никто не будет мешать. Те, кто не успел это сделать, они быстро приспосабливаются», — рассказал директор компании по технологическому проектированию для предприятий питания Данил Герасимиди.

Все больше в Петербурге появляется заведений, созданных в формате квартирника. Для творческих встреч. На вечере поэзии — ни одного свободного столика. Творцы выходят к микрофону, читают свою лирику. И тут же получают оценку от посетителей.

«Для нас было важно такое понятие, как искусство на расстоянии вытянутой руки. Мы хотели бы, что картины, которые здесь висели были не как картины в музее в багетах. А вот сидит художник, с которым ты можешь пообщаться, обсудить его работу. Музыканты, которые выступают, они не отделены сценой», — заметил создатель кабаре Артем Балаев.

И подобных заведений «по интересам» будет становиться все больше. Ведь многие сейчас, по словам экспертов, объединяются в небольшие сообщества по 20-40 человек. И предпочитают встречаться только этим узким кругом.

Тем, кому зрелища не нужны, не стоит беспокоиться. Петербург в лидерах — на тысячу жителей приходится 96 посадочных мест в кафе и ресторанах. Хватит и для многочисленных гостей.

Тем более, что пока эксперименты с проведениями викторин и игр проходят, как правило, в заведениях, расположенных в отдалении от туристических маршрутов.