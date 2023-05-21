«Очень добрый и хороший»: Сергей Полунин о SHAMAN

Сергей Полунин назвал SHAMAN добрым человеком. Своим мнением о певце артист балета поделился с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Очень добрый и хороший человек, который тепло ко мне настроен. Это тоже чувствуется, и это греет душу и помогает, когда знаешь, что к тебе человек так относится», — поделился Сергей Полунин.

Танцор выступил на концерте SHAMAN в столичном «Крокус Сити Холле», где исполнил балетную партию под песню «Встанем». Любопытно, что ради выступления Полунин вырвался с репетиций своей постановки по мотивам произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». А роман, в свою очередь, является любимым произведением SHAMAN. Сам музыкант признался, что очень хотел бы посетить один из спектаклей.

«Для меня, если в постановке есть Сергей Полунин, то я уверен, что это шоу-балет будет на самом высоком уровне», — отметил исполнитель песни «Я русский».

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.