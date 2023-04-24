Выжигание веры: храм УПЦ сгорел от рук раскольников в Черновицкой области

Главный подозреваемый в содеянном уже задержан.

Храм УПЦ сгорел в Черновицкой области Украины. Пламя распространилось в результате умышленного поджога. Подозреваемого задержали, сейчас устанавливаются детали произошедшего.

Сами служители Черновицко-Буковинской епархии убеждены, что продолжается буквально выжигание православной веры на Украине.

Эту церковь Иова Почаевского построили в 2014 году силами местных прихожан вместо храма, захваченного раскольниками — сторонниками ПЦУ, которые и сейчас совершают налеты на обители Украинской православной церкви.