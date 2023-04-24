Экс-астронавт НАСА о возможных угрозах РФ и Китая в космосе: «Не представляю»

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Полина Долгова
Полина Долгова 39

Экс-астронавт НАСА заявил об отсутствии угрозы со стороны РФ и Китая в космосе

Экс-астронавт НАСА о возможных угрозах РФ и Китая в космосе: «Не представляю»

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Он также признался, что поддерживает дружеские контакты с российскими космонавтами.

Экс-астронавт НАСА Доналд Алан Томас заявил, что Россия и Китай не являются угрозой и преградой для освоения космоса.

«Я не представляю НАСА или правительство Соединенных Штатов, я исследователь космоса. И я не вижу в лице России или Китая угрозы с точки зрения исследования космоса», — заявил он журналистам по случаю китайского Дня космонавтики в городе Хэфэй.

Астронавт хотел бы, чтобы США состояли в мирном сотрудничестве со всеми странами. Несмотря на то, что на Земле есть политические разногласия, в космосе все работают сплоченно. Томас заявил, что поддерживает дружеские контакты с космонавтами из России.

Прежде глава «Роскосмоса» Юрий Борисов о продлении эксплуатации сегмента из России на Международной космической станции (МКС) на пять лет — до 2028 года. Из-за этого РФ нуждается в создании собственной орбитальной станции. Со слов Борисова, корпорация уже представляет ее характеристики, внешний вид. В этом году эскизный проект будет готов.

Между тем президент Владимир Путин отметил, что у России есть уникальные решения в обороне и космосе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему полярное сияние появилось над Москвой.

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