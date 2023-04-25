Звезда «Ворониных» Волкова попала в больницу после ареста брата за убийство

Звезда сериала «Ворониных» Екатерина Волкова попала в больницу, когда узнала о жутких обвинениях в адрес родного брата Леонида. В США мужчину арестовали по подозрению в двойном убийстве. Его близкие в России не верят своим ушам и настаивают на ошибке следствия, сейчас они никак не могут помочь Волкову, ему даже в выходе под залог на время расследования отказали. Переживания сказались на здоровье сестры.

«У меня капельница, жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня», — поделилась артистка в личном блоге.

Екатерина Волкова с небольшим опозданием прокомментировал новости об аресте брата. В соцсетях она подчеркнула, что не отказывается от родного человека, как и вся его семья. Близкие не верят, что Леонид на такое способен, они шокированы происходящим. Ищут способы связаться с адвокатом Волкова и вникнуть в детали дела, чтобы помочь.

В Штатах погибли двое мужчин — выходец из Петербурга и его сожитель. Тело первого нашли с множественными ножевыми ранениями, второго — расчлененным и разложенным по контейнерам. Подозреваемый знал жертв преступления, один из них был доверителем арендованного жилья Леонида. Под следствием он оказался, так как стал последним, кто выходил из квартиры убитых уже после объявления их пропавшими.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат Сергей Жорин рассказал, что может ждать брата Екатерины Волковой в случае обвинительного приговора.