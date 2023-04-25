Как в России стартовал просветительский марафон «Знание. Первые»

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Лучшие специалисты страны будут делиться со слушателями знаниями в Москве, Екатеринбурге, Пятигорске, Архангельске и Луганске в течение трех дней

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Новые регионы оказались в центре внимания участников марафона «Знание. Первые», он стартовал сегодня в Москве.

Просветительские площадки заработали еще в нескольких городах России. И везде — это уникальная возможность послушать политиков, бизнесменов и экспертов, которые точно знают — сейчас самое время действовать.

Марафон продлится три дня, лучшие специалисты страны также будут делиться со слушателями знаниями в Екатеринбурге, Пятигорске, Архангельске и Луганске.

Ксения Солдатова послушала первые выступления и осталась под впечатлением. Подробности — в нашем сюжете.

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