Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения общим фото из детства

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 23

Родственница супермодели — непубличный человек, да и сама звезда подиумов личное не афиширует. Но в честь особой даты сделала исключение.

Ирина Шейк поздравила сестру с днем рождения общим фото из детства

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

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Супермодель Ирина Шайхлисламова (Шейк) опубликовала архивное фото со старшей сестрой Татьяной Петенковой. Так знаменитость поздравила родственницу с днем рождения в личном блоге. На снимке две девочки, еще подростки, позируют под пляжным зонтом. Сходство сестер невозможно не заметить, во внешности обеих прослеживаются татарские корни — от отца.

Глава семейства умер, когда Ирине Шейк было 14 дет. Ее матери Ольге пришлось трудиться на двух работах, чтобы вырастить дочерей. Но вскоре жизнь изменилась. Окончив школу, младшая уехала учиться в Челябинск и стала моделью. После победы в местном конкурсе красоты ее заметил скаут Гия Джикидзе, открывший девушке путь на мировые подиумы.

Татьяна Петенкова не стремится к светской жизни в лучах славы сестры. Она занимается разведением породистых собак, 17 лет живет в браке, воспитывает троих детей — 16-летнюю Ирину, названную в честь тети, восьмилетнего Максима и двухлетнюю Эмили. Между сестрами дружеские и теплые отношения, а Татьяна ласково называет звездную родственницу «крыской».

Ирина Шейк показала фото с сестройИрина Шейк показала фото с сестрой. Instagram* / irinashayk

День рождения Петенкова отметила под пальмами в теплых краях. Женщина опубликовала селфи и опередила подписчиков, заявив, что «целлюлит и пигментные пятна при ней». Очевидно, пользователи сети сравнивают ее с сестрой-моделью, хотя известным людям давно известно — хейтеры найдут повод обидеть в комментарии и на ровном месте. Татьяна отметила: несмотря на свою неидеальность и новые морщины, она чувствует себя прекрасной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ирина Шейк воспитывает дочь от Брэдли Купера по «советскому стандарту».

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