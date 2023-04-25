Простота и удобство: фанаты РПЛ присоединяются к сообществу Fan ID
| Спорт 38
Как получить цифровую карту болельщика? Можно ли ее оформить на портале «Госуслуги»?
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС ; 5-tv.ru
Все больше фанатов Российской Футбольной Премьер-лиги присоединяются к сообществу Fan ID. Так называемый паспорт болельщика дает возможность свободно посещать футбольные матчи, а оформить документ можно дистанционно всего за несколько минут.
Нововведение призвано не допустить дебоширов на стадионы. А теперь — это еще и возможность выиграть солидный приз. Все детали — в репортаже корреспондента «Известий» Ивана Литомина.
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