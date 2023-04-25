Wikimedia оштрафовали еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 16

На сайте «Википедии» хранились материалы о запрещенной в РФ организации «Джамаат Таблиг».

Wikimedia оштрафовали еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt, via www.imago-i

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Мировой суд в Москве оштрафовал о Wikimedia Foundation за не удаление экстремистских материалов. Источник 5-tv.ru сообщил, что компания, управляющая «Википедией», должна будет выплатить 800 тысяч рублей.

На сайте появилась информация, оправдывающая деятельность экстремисткой организации «Джамаат Таблиг» (движение запрещено на территории РФ). Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Не удаление запрещенной в РФ информации из Сети»).

Ранее компания Wikimedia Foundation уже несколько раз получала штрафы за материалы, содержащие призыв к осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающие ее необходимость. Например, 20 апреля, организацию обязали выплатить 1,5 миллиона рублей за не удаление фейковой информации о действиях российских солдат на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил суд по признанию Meta** экстремистской организацией.

** — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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