Wikimedia оштрафовали еще на 800 тысяч рублей за отказ удалить статью

Мировой суд в Москве оштрафовал о Wikimedia Foundation за не удаление экстремистских материалов. Источник 5-tv.ru сообщил, что компания, управляющая «Википедией», должна будет выплатить 800 тысяч рублей.

На сайте появилась информация, оправдывающая деятельность экстремисткой организации «Джамаат Таблиг» (движение запрещено на территории РФ). Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Не удаление запрещенной в РФ информации из Сети»).

Ранее компания Wikimedia Foundation уже несколько раз получала штрафы за материалы, содержащие призыв к осуществлению экстремистской деятельности либо оправдывающие ее необходимость. Например, 20 апреля, организацию обязали выплатить 1,5 миллиона рублей за не удаление фейковой информации о действиях российских солдат на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил суд по признанию Meta** экстремистской организацией.

** — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.