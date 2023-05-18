SHAMAN: На концертах стало больше мужчин

Мужская аудитория на концертах SHAMAN увеличивается. Своими наблюдениями певец поделился с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«На концертах процентов 30, а то, бывает, в некоторых городах и 40 процентов мужчин», — отметил музыкант.

Вовлеченность аудитории среди сильного пола SHAMAN связывает с появлением мужской лирики в репертуаре. Музыкант пишет все больше песен, похожих на его композицию «Вороны мои».

«И на концертах стало больше мужчин, которые соответственно приходят и аплодируют. Я слышу просто по голосам, вижу», — рассказывает SHAMAN.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.