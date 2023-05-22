«Симбиоз этно и рока»: SНАМАN об участии в рок-опере «Князь Игорь»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 156 0

SНАМАN: опыт народника помогает мне при подготовке роли в рок-опере «Князь Игорь»

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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В своем творчестве музыкант отражает народные мотивы.

SHAMAN (Ярослав Дронов) участвует в рок-опере «Князь Игорь». Подробностями подготовки музыкант поделился с автором и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Это будет, конечно же, опера не в классическом понимании. Это не будет академический вокал, это было бы слишком, скажем так, предсказуемо», — рассказал певец.

По признанию SHAMAN, постановка будет представлена на старославянском языке, тем самым отражая творчество людей, живших в IX веке.

«Это будет действительно этно-опера. Я бы даже сказал в каком-то смысле этно, рок поп, то есть это такой симбиоз», — объяснил певец.

Сам артист окончил Новомосковский музыкальный колледж имени Глинки по специальности «Руководитель народного хора». Полученное образование, по его словам, помогает в подготовке. А народные мотивы близки его духу, поэтому SHAMAN отражает их в своем творчестве.

«В новой программе „Я русский“ это в достаточном количестве получается сделать. Мне очень нравится, что это действительно получается делать, и что это читается. И не только в музыке, и не только в песнях, но и в моем образе, в том, как это все подается», — заключил SHAMAN.

Еще больше о том, как снимался клип «Моя Россия», важности быть русским и не завидовать Западу, какой сюрприз преподнес Ярослав Дронов бабушке к 75-летию, а также, что главное SHAMAN и Сергей Полунин ценят друг в друге и что поколения узнают о певце через тысячу лет. Смотрите подробнее в видеоверсии документального проекта «SHAMAN. Концерт двух столиц» на сайте 5-tv.ru.

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