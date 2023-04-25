Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 1 858

Злоумышленников, представившихся полицейскими, сейчас ищут настоящие правоохранители.

Московский таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей полмиллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Таксист спас 84-летнюю женщину от мошенников в Москве и вернул ей полмиллиона рублей. Эксклюзивная информация появилась в распоряжении 5-tv.ru.

Молодой человек должен был забрать у женщины сумку и отвезти ее мужчине, заказавшему доставку. Забирая посылку, водитель уточнил, есть ли внутри деньги. Пенсионерка заверила, что купюр там нет.

После этого мужчина поехал по указанному адресу. В пути с ним связался заметно нервничающий заказчик и поторопил с доставкой. Тогда таксист понял, что имеет дело с мошенниками. Он открыл посылку и увидел внутри крупную сумму. Мужчина забрал купюры и передал мошеннику пустую сумку.

Вернувшись к пенсионерке, таксис попытался отдать ей изъятые 500 тысяч рублей. Однако та не стала отрывать дверь. После этого молодой человек вызвал сотрудников полиции. Правоохранители вернули пенсионерке деньги и приступили к поиску злоумышленника.

Женщина призналась, что ей позвонил человек, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее родственница стала виновницей ДТП. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо собрать 500 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк ужесточил правила выдачи микрозаймов. Теперь кредиторы обязаны проверять информацию о потенциальных клиентах.

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