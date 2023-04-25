Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 13

Аналогичные меры Стокгольм уже принимал год назад. И на это последовал решительный ответ России.

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Власти Швеции объявили о высылке пяти российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью изданию SVT News.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом», — прокомментировал он.

Аналогичные меры, отмечается в статье, Швеция по отношению к России принимала год назад. Тогда государство продемонстрировало свою солидарность с другими европейскими странами, выславшими несколько дипломатов РФ в качестве протеста на военные действия на Украине. Стокгольм тогда объявил персонами нон грата троих представителей дипмиссии.

При этом столько же шведских дипломатов в ответ следом выслал российский МИД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первого секретаря посольства Молдавии объявили персоной нон грата в России.

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