Трамп жестко прошелся по Байдену после заявлений о переизбрании: «У этой страны проблемы»

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Алексей Панков
Алексей Панков 25

Трамп жестко прошелся по Байдену после заявления о втором президентском сроке

Трамп жестко прошелся по Байдену после заявлений о переизбрании: «У этой страны проблемы»

Фото: REUTERS / Evelyn Hockstein/File Photo

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Бывший глава США предупредил о высоких рисках третьей мировой войны. Как это связано с пожилым конкурентом на выборах?

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что повторное избрание Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Newsmax.

«У этой страны проблемы, мы закончим третьей мировой войной. Идут разговоры о ядерном оружии, а у нас человек, который не понимает, что происходит», — отметил Трамп.

О намерении баллотироваться на второй срок нынешний американский лидер сообщил 25 апреля. Он подчеркнул, что в истории каждой страны наступают моменты, когда необходимо отстаивать демократию. Вместе с ним на второй срок намерена пойти вице-президент Камала Харрис.

Байдена призвали признать проблемы со здоровьем и возрастом перед выборами

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американцы обиделись на Трампа из-за еды. Бывший президент США Дональд Трамп решил зайти в одну из местных пиццерий Форт-Майерса. Когда зеваки попросили у него кусок, тот протянул им пожеванное угощение.

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