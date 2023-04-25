«Закончим работу»: Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок
Байден официально объявил о намерении участвовать в выборах США в 2024 году
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
Действующий американский лидер заявил, что настало время отстаивать интересы демократии.
Президент США Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Такое заявление он опубликовал на сайте избирательной компании и на странице в Twitter.
По словам президента, в истории каждой страны наступают моменты, когда необходимо отстаивать демократию. Именно для этого он идет на второй срок.
Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
«Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте закончим работу», — написал Байден в Twitter.
Вместе с ним о намерении баллотироваться на второй срок сообщила вице-президент Камала Харрис. Аналогичное желание выражал и Дональд Трамп. В рамках старта предвыборной кампании он посетил Нью-Гэмпшир и Южную Каролину.
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